山形発　ニトリ　ソファ　革　レザー

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商品詳細
山形まで取りにこられる方限定（うまく色が出ないので1枚目写真を借りております）サイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）ニトリの本革2人掛けソファになります。イタリアのナツッジ社のニトリオリジナル商品になります。定価13万位左側肘掛けにペン跡が有ります。購入時からありましたが、肘掛け部分にある割れは目立ってきたような感じはあります。ペットおりますので、ご了承いただける方からの購入をお願いします。確認いただいてから購入を決めていただいても大丈夫です。取りにこられる場合は、2人以上の方でお願いします。幅162×奥行96×高さ93
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