ニトリ3人用布張りソファー　(キングダム3KD)

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元は写真7.8.9のソファーを独自カスタムしたソファーになります。前に少し張り出したところを短くしました。写真のクッションは3個ですが、実際には大クッション4個.小クッション2個あります。足元に傷があります(写真6)価格は着払いでの価格を表示させて頂きますが購入される方の場所によっては配送方法、配送料の変更があります。配送方法予定はメルカリ専用のたのめる便、もしくはヤマト運輸らくらく家財宅急便にて発送いたします。※一部発送不可エリアがありますのでご了承ください。引き取りに来られる場合はかなり安い価格になると思います。スムーズに取り引きができる用コメントお願い致します。