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ニトリ 3人掛けソファ キングダム
商品番号 R61449221861
商品名

ニトリ 3人掛けソファ キングダム
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 13,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニトリの3人掛けソファ　キングダム　です。約3年前に購入したものです。使用感やへたれがありますので、写真を確認した上で購入をお願いいたします。定価:119,000円サイズ:幅204×奥行100×高さ90cm
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