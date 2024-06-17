ニトリ 3人掛けソファ キングダム

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商品詳細
ニトリの3人掛けソファ キングダム です。約3年前に購入したものです。使用感やへたれがありますので、写真を確認した上で購入をお願いいたします。定価:119,000円サイズ:幅204×奥行100×高さ90cm
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