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1491 五良大甫呉祥瑞造 水指　染付　茶道具
商品番号 Y93474327169
商品名

1491 五良大甫呉祥瑞造 水指　染付　茶道具
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 19,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

五良大甫呉祥瑞造水指　染付　茶道具状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。箱ありプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です　　24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。
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