和の小物 飾り台 床の間などに　漆塗り

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漆塗りのインテリア実例 ｜ RoomClip（ルームクリップ）



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長らく床の間に飾ってありました、飾り台です。(非喫煙家庭にて)当方あまり詳しくないので正確な事は申せませんが、、とてもシックで高級感のある品と思います。掘りも丁寧で脚は猫脚風、うっすらと見える木目も美しいです。20年ほど前に、当方以前の持主と当地デパートへ同行し、おぼろげな記憶ですが4万円ほどで購入した様に思います。(金額は確かな記憶でなくて申し訳ないですが、、)大きさ：24×24×高さ12.5cm(約)重さ：約1600g1カ所に小さな塗りの浮きが見られます。(6枚目画像)素材···木製テイスト···アンティーク・クラシック、和風高さ···～19.9cmーーー【ただ今親族の断捨離手伝い中】即ご購入OKです。ーーー発送はらくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便を利用します。ーーー