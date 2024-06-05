Lladro No6665『可愛いパイロット』

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Lladro可愛いパイロット No6665幅約19.5cm、奥行き約11.5cm、高さ約12cm、重さ300g多少の誤差は了承願います。【素材】陶器・磁器【状態】新品購入するも我が家のインテリアにマッチしなかったのでしまってました。艶もあり綺麗な品です。欠けなどのダメージはありません。本体のみで付属品はありません。折り紙で作られた飛行機に仔犬が乗っています。頭につけたゴーグルなどディテールの凝った作品です。あくまでも個人保管品ですので神経質な方は購入をお控えください。#リヤドロ6665可愛いパイロット#リヤドロ可愛いパイロット#リヤドロ6665#LLADRO6665#LLADRO6665可愛いパイロット#6665#可愛いパイロット#犬#イヌ#子犬#仔犬#仔イヌ#子イヌ#スパニエル#キャバリアキングチャールズスパニエル#コッカースパニエル#イングリッシュスプリンガースパニエル#犬が好き#犬好き#折り紙#紙飛行機#紙ひこうき#lladro#LLADRO#リヤドロ#ポーセリンアート#美術品#アンティーク種類···フィギュリン素材···石材