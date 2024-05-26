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博古堂　横山隆一 作　飾皿　箱あり
商品番号 N83425881313
商品名

博古堂　横山隆一 作　飾皿　箱あり
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げして再出品いたします。漫画フクちゃんで有名な横山隆一さんの鎌倉彫りです。本体は博古堂製です。長期保管品のため黄色布にはシミがあります。また専用箱には傷がありセロテープ跡がついています。写真が上手く撮れなくて絵が目立ちませんが、繊細で丁寧に描かれています。古い物に、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。種類...飾皿素材...木製テイスト...和風サイズ…約24×24cm
http://narcologia.ru/goods/Lincoln779002.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring250196.html
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