博古堂　横山隆一 作　飾皿　箱あり

お値下げして再出品いたします。漫画フクちゃんで有名な横山隆一さんの鎌倉彫りです。本体は博古堂製です。長期保管品のため黄色布にはシミがあります。また専用箱には傷がありセロテープ跡がついています。写真が上手く撮れなくて絵が目立ちませんが、繊細で丁寧に描かれています。古い物に、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。種類...飾皿素材...木製テイスト...和風サイズ…約24×24cm



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