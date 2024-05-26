1168❣️ 地球儀型 ワインバー カート　オブジェ

ANTIQUEWOODGLOBEBARCART地球儀型ワインバーカート木製の地球儀型ワインラック寸法：約 W440×D440×H860(mm)商品状態祖父の倉庫で保管されていました。赤矢印箇所など ❣️ヒビ割れ/歪み/ネジがない場所など傷みががたつきがあります❣️店舗 オブジェとして使用される方向けメンテナンスをしてご使用ください。発送はクロネコヤマト神奈川県発 着払いのみサイズ 200送料はクロネコヤマトのホームページからご確認ください。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールの確認を宜しくお願い致します。



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