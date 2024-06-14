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フランスブロカント　オーバル額縁　貴族のシルク絵
商品番号 G14560023699
商品名

フランスブロカント　オーバル額縁　貴族のシルク絵
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···アンティークフランスのブロカントで手に入れたシルクの布に描かれた貴族の女性の絵です￼。額縁は比較的新しい感じで傷はほとんどありません裏側の仕上げが新しく貼り直したのかかなりきれいです。アンティークのテイストはございますが、本当に古いものではなさそうです。お部屋のインテリアに素敵な空間ができると思います￼￼￼。サイズ　33cmx27cm厚み　2,2cm
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