テイスト···アンティークフランスのブロカントで手に入れたシルクの布に描かれた貴族の女性の絵です￼。額縁は比較的新しい感じで傷はほとんどありません裏側の仕上げが新しく貼り直したのかかなりきれいです。アンティークのテイストはございますが、本当に古いものではなさそうです。お部屋のインテリアに素敵な空間ができると思います￼￼￼。サイズ 33cmx27cm厚み 2,2cm



フランスブロカント オーバル額縁 貴族のシルク絵 utuari.com.br



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