- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- インテリア小物
- >
- その他
- >
- フランスブロカント オーバル額縁 貴族のシルク絵
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
テイスト···アンティークフランスのブロカントで手に入れたシルクの布に描かれた貴族の女性の絵です￼。額縁は比較的新しい感じで傷はほとんどありません裏側の仕上げが新しく貼り直したのかかなりきれいです。アンティークのテイストはございますが、本当に古いものではなさそうです。お部屋のインテリアに素敵な空間ができると思います￼￼￼。サイズ 33cmx27cm厚み 2,2cm
http://narcologia.ru/goods/voiceless424959.html
http://narcologia.ru/goods/traverse259226.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation259524.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless424959.html
http://narcologia.ru/goods/traverse259226.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation259524.html
フランスブロカント オーバル額縁 貴族のシルク絵 utuari.com.br
小さな貴族の恋人メダイヨン フランスアンティーク 彫刻 オーバル ...
フランスアンティーク インテリア雑貨 soracoya
フランス アンティーク オーバル型 フレーム(額縁) - Brocante Katten ...
アンティークオーバルフレーム・４１/フランスアンティーク ...
アンティーク 貴婦人の肖像画 19世紀 オーバルフレーム 額縁
アンティーク 貴婦人の肖像画 19世紀 オーバルフレーム 額縁
西洋アンティーク フランス オーバルフレーム・絵画額／ アート ...
西洋アンティーク フランス 19世紀 漆喰レリーフ金彩のオーバル額 ...
フランスアンティーク インテリア雑貨 soracoya
アンティークインテリア - soracoya 空小屋
フランスアンティーク ゴールドのアールヌーボーの額縁 教会の絵画 ...
フランス アンティーク オーバル型 フレーム(額縁) - Brocante Katten ...