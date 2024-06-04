初心ラブ(ウブラブ)四形態

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初回限定版A・初回限定版B・通常盤・ローソン限定版の四形態です。 外袋は外しましたが、一度も再生しておらず非常に綺麗な状態です。ちゅきジャケ三枚もお付けします。→二枚目通常盤のCDケースのほうに一本線のような傷があるので神経質な方はご遠慮ください。→三枚目即購入◎人気グループ...なにわ男子#ジャニーズ#なにわ男子#なにわ#西畑大吾#大西流星#道枝駿佑#長尾謙杜#高橋恭平#藤原丈一郎#大橋和也#初心ラブ#デビューシングル#邦楽#CD・DVD#うぶらぶ#りゅちぇ#はっすん#大ちゃん#きょへ#みっちー#長尾#丈くん