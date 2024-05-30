今日まで‼️ 2人掛け　ソファー　アイボリー　韓国インテリア

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場所の都合今日までの出品になります。お値下げいたします。お気軽にお申し付けください！ステイアクアテックス2人掛けソファー先日BUYMAのサイトにてこちらのソファを購入しました。カラーの選択を間違えてしまい、返品キャンセルが一切不可なため、こちらで出品させていただきます。写真2枚目のスツールは付きません。先日韓国から届きました。しっかりとした梱包でお届けします。日本にはないデザインでとてもかわいいので、お探しの方、質問やお値段交渉などお気軽にお声掛けください＾＾[カラー]:アイボリー[タイプ]座った時肘置きが 右側[素材]：ファブリックアクアテックス、マイクロファイバー[サイズ]:ソファー（本体単品※スツールは含まれません）：133cmx86cmx60cm(ステイアクアテックスとは)生活防水機能のあるスウェードファブリック生地で、汚れの御手入れがしやすく機能性の高い新素材です。水をこぼしても内部に染み込まず軽く拭き取ることができ、強い衝撃やスクラッチ等にも強い組織性の高い生地を使用しているため、小さいお子さんやペットを飼っているおうちでも長く愛用していただけます。スウェード素材特有の柔らかい肌触りが良く、通気性も高いためダニの発生を防ぎ衛生面でも安心してご使用いただけます。(口コミ)他の方がレビューで書いている通り、意外と軽くて女性一人でも動かすことができます。色も質感も期待通りで、硬さもちょうど良く、とても可愛いです。一人暮らしの部屋にも置けて、160cmの私は足を伸ばして座ることもできます。ソファ 一人暮らしカラー···ホワイトサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラル