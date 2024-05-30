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② インダストリアル アイアンフレーム 木製 丸椅子 スツール ワークチェア
商品番号 C57179811687
商品名

② インダストリアル アイアンフレーム 木製 丸椅子 スツール ワークチェア
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インダストリアルアイアンフレーム木製丸椅子アイアンスツールワークチェアアイアンフレーム高さ調整ラウンドチェアデスクチェアフロアチェア事務椅子イスチェアー■サイズ■直径33cm高さ41~57.5cm足幅34.5●高めの座面はキッチンで立ち仕事の代わりに活躍●低めの座面は低位置での作業に便利全体的にスレ汚れあります。画像のように2脚ありますので合わせていかがでしょうか？画像参照ください。簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#インテリア沢山あるよーfreedomR071412が8特徴···完成品、回転可、座面高さ調整可テイスト···北欧風主な素材···金属
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