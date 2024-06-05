1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ

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1人掛けソファ購入して1年ほどです。実使用はほとんどしておりません。キレイな状態です。座面のヘタリなし。木製の脚は取り外し可能です。背板は差し込み型になっております。差し込みの中の木が一部破損ありますが（写真掲載あり）購入時からのものです。使用には問題のない状態です。■商品サイズ幅68・奥行64・高さ72cm〔座面幅〕46cm〔座面高〕35cm〔脚高〕10cm●重量：約12kg■品質〔本体〕木材、ウレタンフォーム・ポケットコイルスプリング〔脚部〕天然木〔張地〕ポリエステル100％主な張り地···布・ファブリックカラー···グレーテイスト···北欧