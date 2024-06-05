  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
商品番号 D86580352581
商品名

1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

1人掛けソファ購入して1年ほどです。実使用はほとんどしておりません。キレイな状態です。座面のヘタリなし。木製の脚は取り外し可能です。背板は差し込み型になっております。差し込みの中の木が一部破損ありますが（写真掲載あり）購入時からのものです。使用には問題のない状態です。■商品サイズ幅68・奥行64・高さ72cm〔座面幅〕46cm〔座面高〕35cm〔脚高〕10cm●重量：約12kg■品質〔本体〕木材、ウレタンフォーム・ポケットコイルスプリング〔脚部〕天然木〔張地〕ポリエステル100％主な張り地···布・ファブリックカラー···グレーテイスト···北欧
http://narcologia.ru/goods/reboot402036.html
http://narcologia.ru/goods/capitation898408.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant128382.html
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
北欧風 1人掛け 木枠ソファ『TRYGG トゥリッグ』 -
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
ソファ ソファー コンパクト 硬め 掛け心地 北欧 シンプル 一人暮らし 2人掛け 1人掛け ソファ 63282-63285 (2人掛け, グレー)
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
北欧風 2人掛け 木枠ソファ『TRYGG トゥリッグ』 -
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
北欧風 1人掛け 木枠ソファ『TRYGG トゥリッグ』/暮らしに心地よく ...
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
北欧風 3人掛け 木枠ソファ『TRYGG トゥリッグ』/暮らしに心地よく ...
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
ソファ 1人掛け ソファ ソファー 一人掛け ソファカウチ ローソファー ...
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
ソファ ソファー キッズソファ 子供ソファ カウチソファ コンパクトソファ ミニソファ 椅子 チェア 1人掛けソファ 収納 シンプル おしゃれ 北欧 (グレージュ)
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
ソファ 三人掛け 幅181cm 木製 洗えるカバー ファブリック （ 開梱設置 送料無料 ソファー 3人掛け 天然木 フレーム ゆったり 北欧 おしゃれ 肘付き グレー ブラウン ）（ポイント消化）
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
ソファー おしゃれ 2人掛け 2人がけ ソファー 2人掛けソファ コンパクト ベロア 北欧 一人暮らし ベロア調 ダイニングベンチ ASHEL jelly (アシェル ジェリー) ソファベンチ 金脚タイプ TN-SF01 グロスグレー
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
ソファー,ソファ,2人掛け,2人掛けソファ,コンパクト,リビング,おしゃれ ...
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
2人掛けソファー NOANA／NA - 家具・インテリア通販 Re:CENO(リセノ)
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
3人掛けソファー folk／NA - 家具・インテリア通販 Re:CENO(リセノ)
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
3人掛けソファー ソファ おしゃれ 北欧 コーデュロイ 肘付き 幅 ...
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
ソファ 1人掛け ソファ ソファー 一人掛け ソファカウチ ローソファー ...
1人掛けソファ　コンパクトソファ　北欧風　グレージュ
11月8日まで大型商品送料無料】 組み合わせユニットソファー ＜1人掛け ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru