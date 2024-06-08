NARUMI カップソーサー　6客　レトロ　アンティーク

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商品詳細
カップ 口径約10㎝ 高さ約5.5㎝ソーサー 直径約15.5㎝ 高さ約2㎝銀縁に淡い黄緑とピンクに馬車の絵が施されています。多少スレ、汚れ有。カップの縁は欠けてはないですが、ザラザラしています。古いものにご理解ある方のご購入を宜しくお願いいたします。
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