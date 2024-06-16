☆vitra／ヴィトラ☆VISAVIS／ビザビチェア☆4脚セット☆

vitra／ヴィトラ／VISAVIS／ビザビチェア／4脚セットの出品です。カラー： ホワイト×グリーン◆美しいデザインと明快な構造、そして快適な座り心地が特長となった会議用チェア。スチールチューブのキャンチレバー構造の脚によって、座ると座面が重さで少し沈み、座る人の動きにあわせてしなるため、非常に快適な座り心地です。一体化された背もたれと肘掛けは柔軟で、背中をしっかりとサポートし、体勢の変化にも対応します。背もたれには穴があけられており、背中の熱がこもりにくい設計です。◆機能・特徴・スタッキング可参考価格 268,400円（4脚）外形 ： W550XD580XH800mm座面 ： SH450mm部分的に小キズはありますが、使用頻度が少ないため大きなキズや汚れもなく、座面にヘタリもなく良い状態です。是非この機会にご検討ください。※同じ画像にて複数出品していますが同等レベルとご理解ください。◆発送◆発送先によって送料を頂く商品もございます。コメント欄にて発送先を教えて頂ければスムーズにお取引きできると思います。◆注意事項◆送料無料の商品ですが、北海道、九州へお届けを希望された場合、送料が別途2,000円かかります。沖縄、離島へのお届けはできません。



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