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丸椅子 椅子 木製 昭和レトロ スツール アンティーク ペイント
商品番号 J70136598699
商品名

丸椅子 椅子 木製 昭和レトロ スツール アンティーク ペイント
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入の前に必ずプロフをお読みくださいますようお願いいたします.∘素朴な風合いでインテリアにナチュラルに馴染みます。＊配送料込みのお値段です（らくらくメルカリ便）・サイズ：(約)W38×H40×D27cm　全ての商品は、直ぐに使えるように清掃しております。ご不明な点や気になります点がございましたら、ご購入前にコメントよりご連絡お願い致します✦#古道具#レトロ#アンティーク#ビンテージ#ヴィンテージ#インテリア#雑貨#暮らし#家具#昭和#古民家　#お家#什器#店舗#ナチュラル#収納#白磁　#陶器　#インダストリアル
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