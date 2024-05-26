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1971年 ヴィンテージ 壁掛け ジョー・クール スヌーピー SNOOPY
商品番号 T48228846927
商品名

1971年 ヴィンテージ 壁掛け ジョー・クール スヌーピー SNOOPY
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■スヌーピー1971年ヴィンテージ壁掛けホールマーク社USA製品■表側はとても美品！表側は特に目立つ傷や汚れ等がなく、素晴らしいコンディションです。（裏のホールマーク社のシールは剥がされた跡があります）■サイズ高さ（約）：11.5ｃｍ　+　留め具部分（約）：1.6ｃｍ幅（約）：8ｃｍ厚み（約）：1ｃｍ※ヴィンテージ・中古・海外製品・個人自宅保管の品ですので、傷・汚れ・色ムラ等がございます。ご了承ください。※他にもスヌーピー＆ホールマーク社の壁掛け等を出品中です。●コメント無し\u0026即購入歓迎#1971年#70年代#70s#アンティーク#ホールマーク社#hallmark#スヌーピー#SNOOPY#ビンテージ#ヴィンテージ#希少#レア#絵#イラスト#アート#ピーナッツ#PEANUTS#絵画#昭和#レトロ#輸入#雑貨#USA#アメリカ#ウォール#プラーク#海外#限定#壁掛け#plaque#ジョー#クール#・#joe#cool絵画の種類···その他主題···その他主な画材···その他
http://narcologia.ru/goods/recycling633814.html
http://narcologia.ru/goods/providence907894.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement860099.html

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