WEDGWOOD 未使用 フロンティーン ターコイズ 黒壺印 カップ ソーサー

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ご覧頂きまして有難うございます。☆未使用ウエッジウッドフロンティーンターコイズ黒壺印カップ\u0026ソーサー☆未使用自宅保管品古い物になります黒壺印1客未使用ではありますが経年により出し入れなどによるスレなどはあるかと思います。神経質な方や完全品をお求めの方は購入しないで下さい。カッブ口径約8.5cm高さ約7cmソーサー直径約14.5cm高さ約2.5cm外箱にはスレ、文字書きなどあります。思い違いなどによる返品はお受け出来ません。宜しくお願い致します。