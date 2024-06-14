水晶フラーレン オルゴナイトマカバ入り　龍オルゴナイト台付き

開運グッズ水晶6mm玉90個使用のフラーレンにオルゴナイトでチャクラ対応色のマカバを入れましたフラーレンにマカバを入れるのは今年のはじめに降りてきましたお値段は先程この数字が良いと降りてきましたですのでお値下げはご遠慮させていただきます全てに意味があります台はオルゴナイトの龍さんの円形でこちらはコースターにもなりますしブレスレットなどのアクセサリー浄化にもお使いいただけますフラーレン水晶は3A直径 約4cmマカバ水晶ポイント銅コイル銅チップレッドアンデシン(高次元へ導く)カーネリアン(自然や宇宙との繋がり￼￼)アラゴナイト(大地、自然との繋がり)グリーンストロベリークォーツ(心身、 オーラの浄化)アマゾナイト(希望 行動)ラピスラズリ(聖なる石)アメジスト(真実の愛)レモンクォーツ(生命力)台座直径 約8cm水晶ポイント銅コイル銅チップアイオライト(夢や目標へ導く石)ルチルクォーツ(仕事運、財運)フラーレンにマカバを入れたことにより最強の開運グッズとなりましたしかも台座に龍さんがいらっしゃるので軽やかに目標に導いてくれるでしょう宇宙からのエネルギーが集まる電磁波対策マイナスエネルギーをプラスエネルギーに変換パワースポット化チャクラ活性化浄化覚醒に導く効果には個人差があります保証できる訳ではありませんハンドメイドのため小さな欠けや気泡が入ることがあります気になる方はご遠慮くださいませ猫と暮らしております#フラーレン#マカバ#オルゴナイト#龍#チャクラ#開運グッズ



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