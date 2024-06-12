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未使用　デンマーク　ローズウッド　ソリティア　定価30,000以上　インテリアに
商品番号 T52222738156
商品名

未使用　デンマーク　ローズウッド　ソリティア　定価30,000以上　インテリアに
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用です。袋かけたままです。飾り棚保管でした。袋は、入れ替えてお届けしたいと思います。デンマーク製　材　ローズウッドソリティアローズウッドらしい、落ち着いた風合いです。25㎝×25㎝丁寧に梱包してらくらくメルカリ便予定です。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper242109.html
http://narcologia.ru/goods/organization245462.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect890470.html
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