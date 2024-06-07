レムリアンクォーツ(レムリアンライト)コロンビア

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ColombiaLemurianQuartzコロンビアレムリアンクォーツ(レムリアンライト)重さ176gサイズ12.5x3.5x2.5cm産地コロンビアー産出量の限られた希少価値の高いコロンビア産レムリアンクォーツです。ブラジル、ロシアが産地として有名ですが、コロンビアレムリアンは太陽の光を閉じ込めたような力強い輝きと清らかな水のような透明度が特徴です。直線的でピュアな波動から強すぎる第一印象を与えるかも知れませんが、穏やかさもあわせ持つのがコロンビアレムリアンの特徴です。温かくクリアに輝く波動は感性の奥深くにたどりつき、チャクラを活性化、思いがけない気付きを与え、深く鋭い直観力と洞察力を養うと言われています。クリスタルに語りかけることで過去の叡智から確かな助言を引き出し、授けてくれることでしょう。⭐︎天然石の特性上、傷・クラック（ひび割れ）・欠け・小さな穴・その他付着物・インクルージョン(内包物)等あることがございます。