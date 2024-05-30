アート　アールデコ　エルテ　ポスター　版画　絵画　インテリア　工芸品　A1

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アールデコエルテポスター版画絵画プリントErteNaturesVanitySerigraph壁掛けです。#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちらエルテ１８２９年ロシアのセント・ぺテルブルグに生まれる。本名はロマン・ド・ディルトフ。１９１５年ハーバース・バザーに最初の表紙デザインとインテリアのページに掲載され、22年間にわたる同誌の協力発端となる。１９７６年フランス政府より芸術文化功労の称号を授与される。１９８５年フランスからレジョン・ド・ヌール勲章を授与される。１９８９年ロイヤル・カレッジ・オブ・アートの名誉博士号を授与される。彼は、ファッション、ジュエリー、グラフィックアート、映画、演劇、オペラの衣装やセットデザイン、室内装飾など、さまざまな分野で活躍した20世紀のアーティスト兼デザイナーでした。自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。当方専門知識がないため詳細は不明です。予めご了承ください。アート 美術 ERTE 絵画 ポスター 版画 インテリア 工芸品 美術品 現代アート 美術 絵画 油絵 抽象画 ヨーロッパ 西洋美術 現代美術 置物 額入り 壁掛け オブジェ アンティーク ヴィンテージ お洒落 海岸風 アデリア 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 北欧 暮らしの道具 MoMA 99B70H06203A2779