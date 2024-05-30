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アート　アールデコ　エルテ　ポスター　版画　絵画　インテリア　工芸品　A1
商品番号 U20589959682
商品名

アート　アールデコ　エルテ　ポスター　版画　絵画　インテリア　工芸品　A1
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 22,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アールデコエルテポスター版画絵画プリントErteNaturesVanitySerigraph壁掛けです。#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちらエルテ１８２９年ロシアのセント・ぺテルブルグに生まれる。本名はロマン・ド・ディルトフ。１９１５年ハーバース・バザーに最初の表紙デザインとインテリアのページに掲載され、22年間にわたる同誌の協力発端となる。１９７６年フランス政府より芸術文化功労の称号を授与される。１９８５年フランスからレジョン・ド・ヌール勲章を授与される。１９８９年ロイヤル・カレッジ・オブ・アートの名誉博士号を授与される。彼は、ファッション、ジュエリー、グラフィックアート、映画、演劇、オペラの衣装やセットデザイン、室内装飾など、さまざまな分野で活躍した20世紀のアーティスト兼デザイナーでした。自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。当方専門知識がないため詳細は不明です。予めご了承ください。アート　美術　ERTE　絵画　ポスター　版画　インテリア　工芸品　美術品　現代アート　美術　絵画　油絵　抽象画　ヨーロッパ　西洋美術　現代美術　置物　額入り　壁掛け　オブジェ　アンティーク　ヴィンテージ　お洒落　海岸風　アデリア　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　北欧　暮らしの道具　MoMA　99B70H06203A2779
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