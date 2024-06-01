ゴビ石−1147 ゴビ瑪瑙　原石『花眼』

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産地：モングルサイズ：36×24×13mm全体が丸目模様ついてもので「花眼」のある珍しい瑪瑙#キキ工房ゴビ石専門★天然石は一切処理をしておりません。★石の内に生育不規則テクスチャは天然の形成を避けられない。★天然石の性質上、中にヒビが入ったり、他の鉱物が入ったものがありますが、不良品ではありません。★天然石は乾燥によってヒビが入ることもあります、長期保管する場合ベビ−オイルを塗っておくオススメです。★なるべく現物に近い写真撮影を心がけていますが、モニター環境により実物との色合いの差が生じる場合があります