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商品詳細
古いものなので、障子の貼り替えをしていただくと良いかと思います。傷等ありますので、リペアできる方や古道具にご理解ある方のご購入をお願いいたします。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊4枚セット高さ：約104cm幅：約44cm敷居スベリをお付けいたします^^＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊#障子#インテリア#和室#書院戸#古民家#古道具#組子#日本家屋#レトロ#骨董#書院障子#組子細工#diy
http://narcologia.ru/goods/kindness899905.html
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飾り障子 4枚 障子 障子戸 レトロ アンティーク モダン 和室 日本家屋 和 | フリマアプリ ラクマ
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