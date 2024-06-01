「玉石白菜彫刻」　縁起物　白菜＝百歳（長寿）　唐木台付

国立故宮博物院にある「翠玉白菜」は余りに有名です。中国では白菜＝百歳に通じ、長寿の縁起物として珍重されています。横約37cm縦約24cm奥行き約6cm重さ約4kg石は白玉石です。葉の上一部分に欠けがあります（画像参照8枚目）。種類···風水テイスト···その他



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翠玉白菜 - Wikipedia