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- 「玉石白菜彫刻」 縁起物 白菜＝百歳（長寿） 唐木台付
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商品詳細
国立故宮博物院にある「翠玉白菜」は余りに有名です。中国では白菜＝百歳に通じ、長寿の縁起物として珍重されています。横約37cm縦約24cm奥行き約6cm重さ約4kg石は白玉石です。葉の上一部分に欠けがあります（画像参照8枚目）。種類···風水テイスト···その他
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玉石白菜彫刻 縁起物 白菜＝百歳 唐木台付 長寿
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玉石白菜彫刻 縁起物 白菜＝百歳 長寿 唐木台付
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翠玉白菜 - Wikipedia