特大餅鉄 磁鉄鉱 円礫磁鉄鉱 マグネタイト 鉱物

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。餅鉄、磁鉄鉱の出品です。ここまで全体が黒く金属光沢を帯びているほど純度の高いものは少ないと思われます。見た目よりも驚くほど重いです。サイズ高さ7.3cm幅12cm奥行き8cm重さ1.6kg高圧洗浄を施しておりますが、自然のものですので多少のキズ、汚れがございます。ご理解頂いた上でよろしくお願いします。コレクションに如何でしょうか？厳重に梱包してお送り致します。
http://narcologia.ru/goods/reflector480364.html
http://narcologia.ru/goods/reboot859636.html
http://narcologia.ru/goods/assessor823003.html
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特大餅鉄 磁鉄鉱 礫磁鉄鉱 マグネタイト 鉱物-
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