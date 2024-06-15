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オルゴナイト　ピラミッド 【無料占い付き】金運 浄化 生命【プレミアム】
商品番号 V72997579978
商品名

オルゴナイト　ピラミッド 【無料占い付き】金運 浄化 生命【プレミアム】
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●　宝くじに当たった（複数の方から情報をいただいております）●　臨時収入をもらった●　年収が100万円以上増えた（これは私です）●　売り上げが8桁になったこのような話を、頻繁にいただいております。初めは私が購入させていただき、あまりに効果が高いので、常連様にお勧めしている商品です。プレミアム商品です。様々な商品を出品しておりますが、こちらの商品が最も効果が高いと自信を持ってご提供いたします。さらに、占い鑑定（通常3,000円程度）もついてます！占いの評価、詳細については出品一覧、評価一覧をご覧ください。インテリアとして置いておきましたが、金運向上のタイガーアイと共に置いておくと、とても金運があがる効果を発揮します。私は、ブレスレットを休める場所として利用しています。お客様もその様におススメさせていただいています。【オルゴナイトのピラミッド】●寸法：6x6cm 120g＊オルゴナイト└電磁波や放射能などの有害な物の影響を減らす。　生命力の向上　場のエネルギーを整えるセージや塩による浄化を定期的に行っており、最高の状態でご利用いただけます。※数千店舗の中から、厳選した商品です。　輸入商品、手作り商品のため、多少の擦れ、傷や作りの甘さがある場合があります。使用には問題ないため、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。金運の占いが大変おすすめです。購入の際に、コメントにてお申し付けください。
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