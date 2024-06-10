オウムガイ 標本 貝殻 インテリア アート アンティーク 貝 オブジェ 雑貨

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商品詳細：海辺の心地よさとエレガントな雰囲気をあなたの空間に取り入れませんか？あなたの個性を反映した、ユニークなハンドメイドのオウムガイのオブジェで、癒しとエレガントの両方を感じるインテリア空間をあなたの日常に、特別な時間を。美しいオウムガイの貝殻を用いて手作りされた、海好きな人のための特別な一点もののオブジェ。あなたの空間を、海辺の癒しで彩ります。特徴：◼️ユニークなデザイン：一つ一つが手作りのため、同じものは二つとありません。それぞれのオブジェは、作り手の感性が生み出す独特のデザインと色彩を持っています。大量生産品とは一線を画し、あなただけの特別なアイテムを手に入れることができます。◼️オウムガイの美しさ：時を超えて輝き続ける自然の芸術、オウムガイ。その独特な螺旋形状と色彩豊かな模様が、あなたの日常に深海の美しさと神秘をもたらします。その美しさは自然のままに、オブジェに活かしています。◼️海の宝石をテーマに：このオブジェは海の宝石をテーマにデザインされています。木材の台座に映えるオウムガイ。あなたの部屋を海とエレガントに満ちた空間へと変えます。■寸法（高さ×幅×幅）：300mm×140mm×100mm 貝殻サイズ：185x140x90mm■重量：825g素材···木製テイスト···アンティーク・クラシック、モダン、西海岸・マリン風、北欧