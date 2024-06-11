D.Office 練マザファッカー　D.O 廃盤Tシャツ

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ラッパーで有名なD.Oがまだ三つ編みの時代、ブートストリートと言う店をやっていた頃、D.Officeと言う名の会社をやっていましたその時のD.OfficeTシャツ鎖グループ設立よりだいぶ昔のハナシですもはやjapaneseHipHop好きにはコレクターレベルの物かと胸、左腕部分にN-townロゴバックにD.Officeもう手に入る事は無いかと思うので、探してた方は是非！HipHop好きの方は勿論、古着好きの方も是非！有名ブランドのヴィンテージとはまた違う角度のレアな物ですバンTだけじゃなく、2pacやビギー、スヌープTも値上がりしてますスヌープは100万超えもあるくらいです焼け、褪せあります古着好きの方には雰囲気良きです写メは紫は濃い状態に見えますが、実物はもう少し褪せてます。写メ３枚目が近いですサイズ XL肩幅 51身幅57丈72平置き素人採寸D.O練マザファッカー 練馬ザファッカーD.Officeブートストリート HipHop9SARIグループ鎖グループ ストリート 古着