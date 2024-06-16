ビンテージワークス　最盛期　レアなビジネスタイプ　品質最高

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スペイン製の極上品 現行品とは全く別モノです銀メッキバックルも高品質で純銀のようです！金メッキもありサイズ35バーガンディ ラスト在庫 高品質！文句なしの逸品細部まで造りが最高です人気のベルト専門メーカービンテージワークス。2000年後期の最盛期のストック品です現行より品質、デザインとも、かなり良い出来です。現行品とは別ものの質の良さ。スペイン製のカーフレザー、ハンドメイド、手縫い、しかも耐久性が非常に高く、長年愛用できます。銀メッキの質も純銀なみ。デッドストックですが、空調がある倉庫管理なので新品そのまま、安心です。ベルトのうらや、手縫いの縫製を見れば質が高いのがわかりますまたベルト穴はほぼティアドロップ 現行ではこの仕上がりはコスト面でも無理ですバックル磨けばピカピカになります。分厚い銀メッキ。金メッキあり 高い品質です