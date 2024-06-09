激レア バルセロナ五輪 バスケ ドリームチーム Ｔシャツ

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madeinUSAアメリカ製米国製肩幅42身幅44着丈64ほぼ着用はしておりません。シミ汚れは見当たらず当時物としては状態は良好ですが、古着やビンテージにご理解のある方のみよろしくお願いいたします。ナイキ、エアジョーダン、NBA、NLB、NFL、バスケットボール、スポーツ等好きな方マイケルジョーダンチャールズバークレースコッティピッペンユーイングカールマローンマジックジョンソン