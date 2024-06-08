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- TASCAM MiNiSTUDIO US-32 マイク付き 配信用
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商品詳細
配信・ポッドキャスト向けのオーディオインターフェースです。動作確認済み、配信も問題なくできていました。裏面に少し傷がありますが問題なくご使用頂けます。本体USBA-BUSBA-microUSBコンデンサーマイク(プラグインパワー）マイクホルダー三脚マイクは100均で売ってる1000円の物で、こちらは音声確認用に1度使用しただけの美品になります。画像の内容通りとなっております。NCNRでよろしくお願いいたします。種類...オーディオインターフェイス
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