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フォロー割✨プラダ　半袖Tシャツホワイト　Vネック　Mサイズ　M-L相当　メンズ
商品番号 F28009166151
商品名

フォロー割✨プラダ　半袖Tシャツホワイト　Vネック　Mサイズ　M-L相当　メンズ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 4,284 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムPRADAプラダ半袖シャツTシャツカットソー胸ポケット　ロゴ　ワッペンアップリケホワイト白○サイズサイズ（M-L相当）肩幅46cm身幅49cm着丈70cm袖丈24cm上記サイズは平置き実寸になります！○状態目立った傷汚れなくこれから長くご愛用頂けます！○カラーホワイト白○素材ポリエステル○詳細中古ブランドショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください(^^)○配送配送に関しましては、基本的には2~3日以内に発送させて頂きますが、2~3日以内に発送が難しい場合には、お取引メッセージにて、お知らせさせて頂きますのでご了承ください！トラブル防止の為、ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします！
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