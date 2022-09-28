B'z☆BREAK THROUGH ローズブローチ☆稲葉浩志

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商品詳細
B'zBREAKTHROUGHローズブローチライブ会場で購入後、未使用のまま自宅保管していました。ブローチは新品未使用ですが、箱はすこし黄ばみがあります。 ※発送はプチプチに包装してメール便で送ります。宅急便コンパクト、宅急便をご希望の方は差額送料を負担していただければ対応いたします。コメント欄よりお申し付けください。※保管期間が長いので神経質な方はお控えください。#稲葉浩志#B'Z#ツアーグッズ#即購入OK
http://narcologia.ru/goods/pompous779823.html
http://narcologia.ru/goods/enquire431189.html
http://narcologia.ru/goods/composite174454.html
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