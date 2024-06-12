ソロイストのスタースタッズナローベルト。バックルに剥がれあり。画像でご確認下さい

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商品詳細
素材···本革カラー···ブラック全長113cm幅1.9cmベルト穴まで76cmから2.5cm幅で合計12個のベルト穴があります。最長のベルト穴まで約104cm当方身長178.体重69kg.ウエスト81cmでジャスト。箱は捨ててしまいましたが、昔青山の直営店で買いました。
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