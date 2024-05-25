☆大人気☆9FORTY FRAGMENT DESIGN フラグメントデザイン

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。これは実物写真です。商品名:9FORTYFRAGMENTDESIGNフラグメントデザインサンダーロゴブラックサイズ:FREE(56.8-60.6cm)状態:新品未使用フリーサイズで写真にある通り、ベルクロでサイズ調整できます。シルエットはフロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットの9FORTYです。NEWERA9FORTYFRAGMENTDESIGNneweraサンダーロゴブラックキャップ
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9FORTY FRAGMENT DESIGN フラグメントデザイン サンダーロゴ - キャップ
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