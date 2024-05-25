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☆大人気☆9FORTY FRAGMENT DESIGN フラグメントデザイン
商品番号 I91458848162
商品名

☆大人気☆9FORTY FRAGMENT DESIGN フラグメントデザイン
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。これは実物写真です。商品名:9FORTYFRAGMENTDESIGNフラグメントデザインサンダーロゴブラックサイズ:FREE(56.8-60.6cm)状態:新品未使用フリーサイズで写真にある通り、ベルクロでサイズ調整できます。シルエットはフロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットの9FORTYです。NEWERA9FORTYFRAGMENTDESIGNneweraサンダーロゴブラックキャップ
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