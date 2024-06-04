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59FIFTYロサンゼルスエンゼルス 大谷　母の日　2023キャップ　cap
商品番号 I59720788095
商品名

59FIFTYロサンゼルスエンゼルス 大谷　母の日　2023キャップ　cap
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,048 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♡／こちら、現地に試合を観に行った方のお土産でいただいたものなのですがサイズが合わない為どなたかにお譲りしたく思います。お写真7枚目の袋もお付けします。（少しシワシワです^^;サイズは71/856.8cmです。女性も着用いただけるサイズです。何かご質問がございましたらコメント欄までお願いいたします。MLB2023母の日モデルマザーズデイCAP♡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♡こちらからも他の出品をご覧いただけます♥ʾʾ↓#にゅおのおみせ　♥ﻌﻌﻌﻌ
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