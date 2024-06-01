NIKE Classic99 ジャイアンツ BK×OR サイズ調整 海外限定

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★☆多数商品出品中です★☆★海外限定モデルClassic99クラシック99サンフランシスコ・ジャイアンツマジックテープ仕様のアジャスター部分に球団名がローマ字で刺繍され、クラウンが高く型がしっかりとしたスポーツタイプのキャップとなります。・NikeDri-FITテクノロジーが汗を肌から逃がして素早く蒸発させ、ドライで快適な状態を保ちます。・マジックテープ仕様のアジャスターでフィット感をカスタマイズできます。※2点以上のご購入でお値下げ対応しております。単品ご購入はお値下げ不可となります。即購入いただけます。詳細ご希望の方はコメントまで、よろしくお願いいたします。【色】ブラック×オレンジ(アンダーバイザーカラーオレンジ)【素材】ポリエステル100%【サイズ】マジックテープ仕様【発送方法】型崩れ防止の為、60サイズダンボールに梱包し、発送いたします。(商品画像欄に梱包例を載せております)ニューエラナイキエアマックスエアジョーダンシュプリームノースフェイスパタゴニアチャンピオン#キャンプ#アウトドア#ストリート