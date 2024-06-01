希少　4Q×challenger　ファストカラー　バンダナ　ハーレー　長瀬智也

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「チャレンジャー×4Q:バンダナ」color:BLACK×WHITEmaterial:COTTON100％size:縦50cm 横50cmcondition:USEDですので多少の使用感や薄汚れ皺等ございますが、特に大きなダメージはなく良いの状態だと思います。画像にてご判断下さい。チャレンジャー×4Qのバンダナです。今ではとても希少かと思います。黒白に両ブランドらしいプリントが施されておりとてもお洒落でカッコいい1枚です。長瀬智也さんで御馴染みのチャレンジャーとマックスシャーフの4Qのコラボレーションアイテムですのでファンにはたまらないかと思います。確実にもう二度と作られる事のないレア物です。お好きな方など如何ですか。美品ですがUSEDですのでノンクレーム・ノンリターンでお願い致します。バンダナchallengerチャレンジャー4Q長瀬智也マックスシャーフBornFreeハーレーharleydavidsonインディアンindianトライアンフtriumphネイバーフッドNEIGHBORHOODテンダーロインTENDERLOINワコマリアWACKOMARIAサイクルゾンビーズ4QCONDITIONINGスケートsk8スケートボードrealファストカラーfastcolorコットンCOTTON100％ネイティブサンズチマヨortega'sオルテガCENTINELAトルフィリオスTRUJILLO'Sネイティブアメリカン