ラスト1点限り☆未使用品箱なし ポールスミス 人気マルチファスナー 長財布 黒

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購入前にプロフ必読願いますポール・スミスPaulSmith長財布n666②未使用正規品になります●発行元 スタイル●サイズ 19.5cm×10cm●カラー ブラック●素材 牛革●仕様 小銭入れ1、札入れ2、カード入れ12、他収納2ポールスミスは、クラシックを現代風に味付けしていくデザインが魅力的です。高品質に遊びを加えて仕上がったポールスミスの力の抜けたラグジュアリースタイルは、現在も評判高く、世界中で親しまれています。数に限りが有りますのでお早めにどうぞ。他にもポールスミス小物関連商品多数出品しておりますのでぜひご覧ください※未使用品ですが展示品だったため小キズがあります（現品撮影しています。画像がお届けする実物商品になりますので確認頂き、ご理解の上購入ください）使ううちにいずれついてしまうものと考えられる方は検討下さい※プロフにもありますが依頼されての値引きには応じておりません。申し訳ありませんが値引きコメントはスルーさせていただきます当方の出品物はすべて正規ルートで仕入れた正真正銘正規品になります。万が一正規品でなかった場合は全額返金しますのでご安心ください