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Beautiful People コンビカラーボールチェーン 二つ折り財布
商品番号 F67953553104
商品名

Beautiful People コンビカラーボールチェーン 二つ折り財布
ブランド名 ビューティフルピープル
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価31000円カラーBEIGE(正面)×BLACK→BEIGE・BROWN(正面)×BEIGE→BROWN中紙幣ポケット×1、カードスロット×12、コインケース×1サイズ：縦10cm横13.5cm奥行2cm素材表側：牛革原産国日本ボールチェーンがキラキラ光る遊び心のあるお財布バイカラーの独特の色合いがモダンに映えるアイテム。内側にはカードポケットとコインケースを備え、コンパクトなデザインながらも収納力があります。メタリックカラーのボールチェーンがキラキラと輝くラグジュアリーウォレット。未使用自宅保管3.3TK-3
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