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PORTER ポーター CAPSULE ウォレット
商品番号 O13330321421
商品名

PORTER ポーター CAPSULE ウォレット
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆吉田カバンPORTER(ポーター)の定番のCAPSULEウォレットです。購入後、そのまま保管しており、新品未使用ですが、保管品及び商品タグ等無いので「未使用に近い」にしています。カラーは写真では紺色に見えますが、現物は黒です。定価は13200円くらいだったと思います。お札入れの横に同サイズのファスナー付ポケット、透明カバーのファスナー付小銭ポケット、カード類収入ポケットは5つと機能性は高いウォレットです。#PORTER#ポーター#吉田カバン#未使用品
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