PORTER ポーター CAPSULE ウォレット

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
☆吉田カバンPORTER(ポーター)の定番のCAPSULEウォレットです。購入後、そのまま保管しており、新品未使用ですが、保管品及び商品タグ等無いので「未使用に近い」にしています。カラーは写真では紺色に見えますが、現物は黒です。定価は13200円くらいだったと思います。お札入れの横に同サイズのファスナー付ポケット、透明カバーのファスナー付小銭ポケット、カード類収入ポケットは5つと機能性は高いウォレットです。#PORTER#ポーター#吉田カバン#未使用品
http://narcologia.ru/goods/sci-fi801947.html
http://narcologia.ru/goods/pompous266023.html
http://narcologia.ru/goods/moisture938469.html
CAPSULE(カプセル) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
CAPSULE(カプセル) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
ポーター カプセル ウォレット 555-06440 （カラー：カーキ ...
CAPSULE(カプセル) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
CAPSULE(カプセル) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
[ポーター] 三つ折り財布 [CAPSULE/カプセル] 555-06440
ポーター カプセル ウォレット 555-06439 三つ折り財布 吉田カバン ...
CAPSULE(カプセル) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
ポーター カプセル ウォレット 555-06440 PORTER CAPSULE 三 ...
ポーター カプセル ウォレット 555-06441 （カラー：グレー）-吉田カバン（ポーター）正規取扱店 COOLCAT
ポーター カプセル ウォレット ５５５－０６４３９ ブラック ...
ポーター カプセル ウォレット 三つ折り財布 コンパクト サイフ (ナイロンタフタ, Black(ブラック))
CAPSULE(カプセル) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
http://narcologia.ru/goods/sci-fi801947.html
http://narcologia.ru/goods/pompous266023.html
http://narcologia.ru/goods/moisture938469.html
CAPSULE(カプセル) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
CAPSULE(カプセル) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
ポーター カプセル ウォレット 555-06440 （カラー：カーキ ...
CAPSULE(カプセル) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
CAPSULE(カプセル) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
[ポーター] 三つ折り財布 [CAPSULE/カプセル] 555-06440
ポーター カプセル ウォレット 555-06439 三つ折り財布 吉田カバン ...
CAPSULE(カプセル) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
ポーター カプセル ウォレット 555-06440 PORTER CAPSULE 三 ...
ポーター カプセル ウォレット 555-06441 （カラー：グレー）-吉田カバン（ポーター）正規取扱店 COOLCAT
ポーター カプセル ウォレット ５５５－０６４３９ ブラック ...
ポーター カプセル ウォレット 三つ折り財布 コンパクト サイフ (ナイロンタフタ, Black(ブラック))
CAPSULE(カプセル) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.