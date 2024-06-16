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PRADA 迷彩 コインケース
商品番号 H35079532978
商品名

PRADA 迷彩 コインケース
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 15,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】PRADAプラダ迷彩ミニウォレットサイズ：約11cm縦　約8cm幅　約2cm付属:箱■商品説明：コインケース、カードケース、お財布としてもお使いになれます。お札は3つ折で入ります。表面はナイロン素材、中はレザー使用になってますので、雨の日や海など水にも強いです【状態】少し使用感がございますが、チャックの不具合もないので、まだまだ使用できると思います。中古品であることをご理解ください。【注意】写真の色味につきましては、カメラや照明、PC、スマートホン等の関係で、実物のものと差異が生じる場合がございます。〜検索用〜PRADAプラダプラダコインケースプラダミニウォレットプラダ財布PRADAメンズPRADAレディースプレゼント
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