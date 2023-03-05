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バーバリー　二つ折り財布 牛革 イタリア製 黒
商品番号 O75811145710
商品名

バーバリー　二つ折り財布 牛革 イタリア製 黒
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 3,763 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。財布買い換えのため出品いたします。特記する劣化はありませんが使用感ありますので、画像をご確認お願いいたします。昨年12月都内正規店にて購入。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革サイズ約横10.5cm×縦9.5cm×厚み2.5cm仕様札入れ仕切：1小銭入れ開閉：ボタン式カード入れ×4ポケット×2開閉：オープン式付属品箱、保存袋、商品タグ
http://narcologia.ru/goods/rebellion488078.html
http://narcologia.ru/goods/choice967985.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit9686.html
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