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モンブラン リバーシブル バックルベルト
商品番号 Y93507923757
商品名

モンブラン リバーシブル バックルベルト
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 4,920 円
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商品詳細

モンブラン(MONTBLANC)ベルトモデル型番:38156クラシックラインブラック黒/ブラウン茶サイズベルト幅3cm全長108cmホール87〜97cm使うつもりでベルトの余分な長さを10cmぐらいカットしましたので上記サイズご参考くださいm(__)mリバーシブルタイプになっており片面のダークブラウンもとても上品な色です。ブラウン用のベルトを通す付属品や保管用の巾着など揃っていますが一番外の白い箱にはスレなどあります。発送は即日〜翌日の予定です。箱ごとビニールで防水して梱包します、コンパクトサイズ利用のためプチプチ保護など無しになります。ご購入後に梱包方法を指定なさる方、細かいコンディションにもこだわる方は購入ご遠慮ください---------------------------------------------■価格交渉には対応していません■諸事情により採寸ご要望はご容赦ください■即購入OK購入希望コメントは無しで大丈夫です
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