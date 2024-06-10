Paul Smith ポールスミス　カットソー　値下げ希望大歓迎！

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2023年6月2日値下げ7,777円→7,000円7月8日値下げ7,000円→6,300円8月11日値下げ6,300円→5,700円9月15日値下げ5,700円→5,100円10月25日価格改定10,000円数回着用しただけで、未使用に近い美品です。もちろん、傷、シミなどの汚れやほつれは一切ありません。色褪せもありません。着丈64身幅42肩幅44袖丈24カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏