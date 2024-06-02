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HERMES エルメス パスケース カードケース ブラック ヴォーエプソン
商品番号 I45045079239
商品名

HERMES エルメス パスケース カードケース ブラック ヴォーエプソン
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスチュウチュウセリエのブラックパスケースです。スマートなサイズですが、カードは2枚入ります。エルメスでも人気のヴォーエプソンを使用しているので、高級感あふれる質感です。大手セレクトショップや鑑定を行うストアで購入しておりますので、検品済み正規品です。サイズ：縦約6.5cm　　　　　　幅約10.5cm　　　　素　材：ヴォーエプソンレザー金具　︰シルバーカラー︰ブラック付属品︰なし　細かい傷やシワ、使用感があります。トラブル防止のため、ご購入前にプロフィールをご確認くださいませ。ゆうパケットポストでの発送予定です。
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