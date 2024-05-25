90s ジェームスディーン James Dean プリントTシャツ ビンテージ

※古着たくさん出品しましたので、ぜひ他のアイテムもご覧ください！#kazu7ri_ヴィンテージ商品一覧#kazu7ri_ヴィンテージTシャツ商品一覧ジェームスディーンのプリントTシャツになります。ボディーは90sのフルーツオブザルームでアメリカ製。コピーライトから、ジェームスディーン財団が制作したTシャツのようです。※参考までにGoogleレンズの画像をいれてます。ワイドシルエットでゆったり着れるサイズ感ですし、ビンテージTシャツとして状態は良い方だと思います。何よりプリントが非常にカッコいいので、かなりオススメです！●サイズ：タグ表記XLサイズ肩幅約57cm身幅約59cm着丈約78cm袖丈約21.5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●状態：ダメージ、汚れございます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅クローゼットにて保管していました。細かいデザイン、状態などは写真にてご確認ください。ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。傷や汚れに神経質な方、古着慣れしていない方のご購入はご遠慮ください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋



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