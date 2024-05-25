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アンダーソンズ ダブルリングレザーゴムメッシュベルト トープ スエード
商品番号 A94553228444
商品名

アンダーソンズ ダブルリングレザーゴムメッシュベルト トープ スエード
ブランド名 アンダーソンズ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンダーソンズ（Anderson's）のダブルリングレザーゴムメッシュベルトです。着用時に正面から見える部分はスニード素材のダブルリングベルトで上品に、その他の部分は伸縮のよいゴムメッシュで着け心地も良い品です。【サイズ】80　(全長：約97cm、幅：約3cm)【カラー】トープ【素材】レザー【生産国】イタリア/ITARY【状態】着用に伴うスレやヨレ、細かなキズや汚れがあります。また、コバの剥がれ、リングにくすみや剥がれがあります（画像9、10枚目）。ご理解の上ご検討をお願い致します。【その他】回答・発送については迅速な対応を心掛けておりますが仕事の都合上対応が少し遅れる事が稀にございます。梱包・発送について、ご希望等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。交渉中でも先に購入頂いた方を優先させて頂きます。何卒ご理解頂けますよう宜しくお願い致します。
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