【美品】FENDI フェンディ　ネクタイ　ビジネス　ブランド　冠婚葬祭　結婚式

ご覧いただきありがとうございます。非常に状態が良く、未使用に近いです。ビジネスシーンや結婚式などにもお使いいただけます。◾️ブランドFENDIフェンディ◾️カラーホワイト◾️サイズ全長 約145cm大剣 約9.3cm◾️素材100%シルク発送は透明なビニール袋で封入し、その上から紙袋かナイロン製の袋で封入します。素人採寸であるのと、自宅保管であることをご理解の上、ご検討ください。今出品しているものや、今後、取り扱い商品として*ジョルジオアルマーニ(GIORGIOARMANI)*ブルガリ(BVLGARI)*グッチ(Gucci)*ルイヴィトン(LOUISVUITTON)*エルメス(HERMES)*ヴェルサーチ(VERSACE)*ダンヒル(dunhill)となっております。



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